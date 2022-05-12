«Спартак» потеряет около 500 миллионов рублей из-за разрыва контракта с Nike («Мутко против»)

Компания Nike перестала быть техническим спонсором «Спартаком».

Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год из-за разрыва контракта с американской фирмой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Спартак» ищет нового технического спонсора.

Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?