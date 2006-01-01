«Спартак» потеряет около 500 миллионов рублей из-за разрыва контракта с Nike («Мутко против»)

Ничего страшного. Ивановский Текстиль в помощь. Замечательные трусы и майки шьют, не дорого, всего 225 р. за штуку.
Компания Nike перестала быть техническим спонсором «Спартаком».
Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год из-за разрыва контракта с американской фирмой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
«Спартак» ищет нового технического спонсора.
- Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
- Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?