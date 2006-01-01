Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

«Спартак» потеряет около 500 миллионов рублей из-за разрыва контракта с Nike («Мутко против»)

Компания Nike перестала быть техническим спонсором «Спартаком».

Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год из-за разрыва контракта с американской фирмой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Спартак» ищет нового технического спонсора.

  • Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Нагучев прокомментирует матч «Спартак» – «Зенит». Он не работал с ноября 2021 года
«7:1». «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» 9
Президент «Урала»: «Получили такое же сообщение от Nike, как и «Спартак» 1
Источник: телеграм-канал «Мутко против»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:28
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +14903

    ilichkadr 1 час назад

    Ничего страшного. Ивановский Текстиль в помощь. Замечательные трусы и майки шьют, не дорого, всего 225 р. за штуку.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2883

    Enter2006 > ilichkadr 1 час назад

    А в СССР в Иваново ездили цеплять девчонок из фабрик, там был прям рай для парней ))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14903

    ilichkadr > Enter2006 43 минуты назад

    Сейчас в Спартаке это невозможно. Зарема не правильно поймёт.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2883

    Enter2006 1 час назад

    Бл... Зарема в очередной раз лишилась ещё одной квартиры в центре Москвы.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +941

    alefreddy 1 час назад

    надо давно уже искать нового спонсора в Азии или Африке

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14903

    ilichkadr > alefreddy 1 час назад

    Надо в бамбуковые плантации вкладываться. Будет чем огородить свинарник.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11