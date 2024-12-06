«Урал» расстался с Юсуповым

«Урал» не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником Артуром Юсуповым.

Футболист перешел в екатеринбургский клуб в сентябре этого года и успел провести 9 матчей за оранжево-чeрных, в которых отметился 1 голевой передачей.