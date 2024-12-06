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    «Урал» расстался с Юсуповым

    «Урал» не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником Артуром Юсуповым.

    Футболист перешел в екатеринбургский клуб в сентябре этого года и успел провести 9 матчей за оранжево-чeрных, в которых отметился 1 голевой передачей.

    • C июля по начало сентября Юсупов был игроком «Химок», но покинул команду, сыграв за нее только 1 матч. В прошлом сезоне он выступал за «Сочи».
    • На счету Юсупова 2 матча за сборную России. Он был в заявке национальной команды на Евро-2016.
    • Ранее «Урал» также сообщил об уходе 31-летнего вратаря Дмитрия Арапова. Он вернулся в команду летом этого года и успел провести в сезоне 4 матча, в которых пропустил 5 мячей.
    • «Урал» занимает 3-е место в Первой лиге с 37 очками после 21 матча.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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    06.12.2024 10:40
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