«Урал» расстался с Юсуповым

«Урал» не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником Артуром Юсуповым.
Футболист перешел в екатеринбургский клуб в сентябре этого года и успел провести 9 матчей за оранжево-чeрных, в которых отметился 1 голевой передачей.
- C июля по начало сентября Юсупов был игроком «Химок», но покинул команду, сыграв за нее только 1 матч. В прошлом сезоне он выступал за «Сочи».
- На счету Юсупова 2 матча за сборную России. Он был в заявке национальной команды на Евро-2016.
- Ранее «Урал» также сообщил об уходе 31-летнего вратаря Дмитрия Арапова. Он вернулся в команду летом этого года и успел провести в сезоне 4 матча, в которых пропустил 5 мячей.
- «Урал» занимает 3-е место в Первой лиге с 37 очками после 21 матча.