Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. Роналду – 3-й

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Список возглавил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал 130 миллионов долларов.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду занял третье место в рейтинге с доходом 115 миллионов долларов.
Четвертым стал одноклубник Месси Неймар, заработавший за год 95 миллионов долларов. Других футболистов в десятке нет.
В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:
- Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») – 130 миллионов долларов;
- Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 121,2 миллиона;
- Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») – 115 миллионов;
- Неймар (футбол, «ПСЖ») – 95 миллионов;
- Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 92,8 миллиона;
- Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») – 92,1 миллиона;
- Роджер Федерер (теннис) – 90,7 миллиона;
- Сауль Альварес (бокс) – 90 миллионов;
- Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») – 83,9 миллиона;
- Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») – 80,9 миллиона.
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Источник: Forbes