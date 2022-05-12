Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. Роналду – 3-й

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Список возглавил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал 130 миллионов долларов.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду занял третье место в рейтинге с доходом 115 миллионов долларов.

Четвертым стал одноклубник Месси Неймар, заработавший за год 95 миллионов долларов. Других футболистов в десятке нет.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:

Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») – 130 миллионов долларов; Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 121,2 миллиона; Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») – 115 миллионов; Неймар (футбол, «ПСЖ») – 95 миллионов; Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 92,8 миллиона; Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») – 92,1 миллиона; Роджер Федерер (теннис) – 90,7 миллиона; Сауль Альварес (бокс) – 90 миллионов; Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») – 83,9 миллиона; Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») – 80,9 миллиона.

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