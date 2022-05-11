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Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. Роналду – 3-й

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Список возглавил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал 130 миллионов долларов.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду занял третье место в рейтинге с доходом 115 миллионов долларов.

Четвертым стал одноклубник Месси Неймар, заработавший за год 95 миллионов долларов. Других футболистов в десятке нет.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:

  1. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») – 130 миллионов долларов;
  2. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 121,2 миллиона;
  3. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») – 115 миллионов;
  4. Неймар (футбол, «ПСЖ») – 95 миллионов;
  5. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 92,8 миллиона;
  6. Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») – 92,1 миллиона;
  7. Роджер Федерер (теннис) – 90,7 миллиона;
  8. Сауль Альварес (бокс) – 90 миллионов;
  9. Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») – 83,9 миллиона;
  10. Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») – 80,9 миллиона.

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Источник: Forbes

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9830

    "supermax" 1 час назад

    еще одна победа...по сему предлагаю сразу запустить в его сторону очередной золотой мяч

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    Рейтинг: +13490

    Fusballer 1 час назад

    За что? Месси и Неймар - это распиаренные никчёмные игрочишки.

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