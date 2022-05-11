Ваноли: «Слухи о моем уходе из «Спартака»? Моя задача – биться за клуб, давать результат»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал информацию о возможном увольнении.

«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача – биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией», – сказал итальянец.

Ваноли назначен зимой.

При нем «Спартак» впервые за 16 лет вышел в финал Кубка России.

В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?