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Ваноли: «Слухи о моем уходе из «Спартака»? Моя задача – биться за клуб, давать результат»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал информацию о возможном увольнении.

«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача – биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией», – сказал итальянец.

  • Ваноли назначен зимой.
  • При нем «Спартак» впервые за 16 лет вышел в финал Кубка России.
  • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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