«Так встречать команду нельзя, это не красит «Динамо». Сомневаюсь, что это случайно». Гогниев – об инциденте с автобусом «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал об инциденте перед матчем с «Динамо» (0:3), после которого футболисты его команды были вынуждены идти на стадион пешком.

– Приехали на автобусе, нас не встречают. Нам говорят сдавать и заезжать задом. Потом говорят, что нужно подождать 3 минуты, пока проедет «Динамо». Это не красит клуб «Динамо». Это не красит клуб.

Я отношусь к клубу с уважением, но так встречать команду нельзя. А если бы Лига чемпионов была? Они тоже бы так встретили? Нужно уважать соперника.

– В чем именно неуважение «Динамо»? Это ваше суеверие, чтобы автобус не мог заехать задом?

– Я не суеверный человек, но мы подъезжаем, а нас не встречают. Можно было просто открыть забор. Мы возмутились. Это неуважение, это неправильно. И я сомневаюсь, что это случайно.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?