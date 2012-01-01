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«Так встречать команду нельзя, это не красит «Динамо». Сомневаюсь, что это случайно». Гогниев – об инциденте с автобусом «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал об инциденте перед матчем с «Динамо» (0:3), после которого футболисты его команды были вынуждены идти на стадион пешком.

– Приехали на автобусе, нас не встречают. Нам говорят сдавать и заезжать задом. Потом говорят, что нужно подождать 3 минуты, пока проедет «Динамо». Это не красит клуб «Динамо». Это не красит клуб.

Я отношусь к клубу с уважением, но так встречать команду нельзя. А если бы Лига чемпионов была? Они тоже бы так встретили? Нужно уважать соперника.

– В чем именно неуважение «Динамо»? Это ваше суеверие, чтобы автобус не мог заехать задом?

– Я не суеверный человек, но мы подъезжаем, а нас не встречают. Можно было просто открыть забор. Мы возмутились. Это неуважение, это неправильно. И я сомневаюсь, что это случайно.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 19:22
Комментарии5
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    Рейтинг: +3320

    AZ 5 минут назад

    Может еще красную дорожку и по бокалу шампанского надо было им дать?

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    Рейтинг: +1330

    zarsm 20 минут назад

    Слишком много возомнили о себе. С фнл вылезите сначала хоть)

    1
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    Рейтинг: +7230

    vladik12 35 минут назад

    Ой, "Динамо" опять обосралось. Ничего нового.

    1
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    Рейтинг: +2705

    FRZZ 43 минуты назад

    А вы выложились бы и выиграли бы их, это было бы самым хорошим ответом к их неуважению.

    5
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    Рейтинг: +63673

    portero 45 минут назад

    Получилось что зря напрягались с Зенитом, теперь и в стыки не попасть, слили игру в чемпе...

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