Президент «Алании»: «Пока я живой, клуб не погибнет»

Президент «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в полуфинале Кубка России.

«Алания» переживала взлеты и падения. Сегодня отрадно, что «Алания» на подъеме.

Причина сегодняшнего поражения — далекоидущая. Это и отсутствие стадиона, и отсутствие условий для тренировок. Но все впереди. Уверен, мы с вами увидим «Аланию» в лучших ее качествах, потенциал у ребят есть.

Сегодня игроки в шоке, трансе, подавлены. Хочу передать вам уверенность — пока я живой, клуб не погибнет», — передает слова Гуриева.

Владикавказцы идут на 6-м месте в ФНЛ.

«Алания» – самая результативная команда первого дивизиона (72 гола в 36 матчах).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?