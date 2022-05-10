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Смолов: «Хочу отметить «Аланию», ребята прошли «Зенит». Они заслужили играть в полуфинале»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Хочу отметить «Аланию», ребята прошли чемпиона — «Зенит». Они заслужили играть в полуфинале, возможно, сказалась небольшая нервозность. Мы же, со своей стороны, придерживались плана на игру, потому и удалось победить», – сказал Смолов.

  • «Динамо» сыграет в финале Кубка со «Спартаком» или «Енисеем».
  • Москвичи в 5-й раз вышли в финал турнира.
  • «Динамо» лишь однажды выиграло Кубок – в 1995 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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10.05.2022 23:39
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