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Шварц – о «Динамо»: «Горжусь командой, которая выдержала удар в сложной ситуации»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил свою команду после разгромной победы над «Аланией» (3:0) в 1/2 финала Кубка России.

— Последние игры были неудачными. На что обращали внимание при подготовке сейчас?

— Мы критично подошли к трем поражениям. Первое против ЦСКА: мы хорошо смотрелись. Против «Урала»: тоже хорошие 30 минут. В Самаре — да, много вопросов.

Мы провели беседы со всеми игроками, искали ответы на вопросы, разбирались. Думаю, у нас это получилось, ребята отреагировали. Я рад, что мы пробились в финал. Я горд командой, которая выдержала удар в такой сложной ситуации.

  • Москвичи сыграют в финале с победителем пары «Спартак»«Енисей».
  • «Динамо» вышло в финал Кубка впервые с 2012 года.
  • Команда лишь однажды выиграла Кубок – в 1995 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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10.05.2022 22:51
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