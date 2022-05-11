Игрок «Алании» Багаев: «Наши фанаты вчера захватили «ВТБ Арену», взяли ее в заложники!»

Защитник «Алании» Алан Багаев высказался о фанатах после полуфинала Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Пару слов о поддержке красно-желтых болельщиков.

— Тут вопросов нет. «ВТБ-Арену» захватили, красно-желтые «барсы» на два часа взяли еe в заложники! Спасибо им за это!

«Алания» заканчивала матч в меньшинстве.

По ходу турнира «Алания» выбила «Зенит».

Владикавказцы идут в середине таблицы ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?