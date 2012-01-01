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Игрок «Алании» Багаев: «Наши фанаты вчера захватили «ВТБ Арену», взяли ее в заложники!»

Защитник «Алании» Алан Багаев высказался о фанатах после полуфинала Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Пару слов о поддержке красно-желтых болельщиков.

— Тут вопросов нет. «ВТБ-Арену» захватили, красно-желтые «барсы» на два часа взяли еe в заложники! Спасибо им за это!

  • «Алания» заканчивала матч в меньшинстве.
  • По ходу турнира «Алания» выбила «Зенит».
  • Владикавказцы идут в середине таблицы ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Алании»

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