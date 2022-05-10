Игроки «Алании» дошли до стадиона «Динамо» пешком, тренер Гогниев отказался давать флеш-интервью

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об инциденте в преддверии полуфинала Кубка России между «Динамо» и «Аланией».

Игрокам владикавказской команды пришлось добираться до стадиона пешком из-за суеверия.

«Алания» следом за «Динамо» приехала на стадион, но так получилось, что первым в поворот вошел автобус московского клуба.

Это очень сильно разозлило главного тренера «Алании» Спартака Гогниева. Он был настолько взбешен, что отказался давать флеш-интервью.

Чтобы войти в поворот, автобус должен был сдать назад. А у футболистов и клубов есть примета, что если автобус сдает назад, могут быть проблемы.

Поэтому «Алания» вышла из автобуса и не приехала на стадион», – заявил Генич.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?