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Игроки «Алании» дошли до стадиона «Динамо» пешком, тренер Гогниев отказался давать флеш-интервью

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об инциденте в преддверии полуфинала Кубка России между «Динамо» и «Аланией».

Игрокам владикавказской команды пришлось добираться до стадиона пешком из-за суеверия.

«Алания» следом за «Динамо» приехала на стадион, но так получилось, что первым в поворот вошел автобус московского клуба.

Это очень сильно разозлило главного тренера «Алании» Спартака Гогниева. Он был настолько взбешен, что отказался давать флеш-интервью.

Чтобы войти в поворот, автобус должен был сдать назад. А у футболистов и клубов есть примета, что если автобус сдает назад, могут быть проблемы.

Поэтому «Алания» вышла из автобуса и не приехала на стадион», – заявил Генич.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +2010

    Беспонтий 33 минуты назад

    имя спартак подразумевает различные вариативности в области психики
    при словах сдать назад
    наступает конвективный прилив крови
    в область ануса

    3
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  • ...
    Рейтинг: +218

    Slavan62 34 минуты назад

    Динамики спецом спровоцировали

    0
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