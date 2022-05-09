Неймар вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар реализовал пенальти в воскресном матче с «Труа» (2:2).

30-летний футболист забил 99-й мяч в составе парижан и обогнал в списке лучших бомбардиров клуба Мустафу Далеба.

Бразилец поднялся на шестое место в истории по голам за «ПСЖ».

Опережают Неймара только Доминик Рошто (100), Педру Паулета (109), Златан Ибрагимович (156), Килиан Мбаппе (167) и Эдинсон Кавани (200).

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