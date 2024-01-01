Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Неймар вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар реализовал пенальти в воскресном матче с «Труа» (2:2).

30-летний футболист забил 99-й мяч в составе парижан и обогнал в списке лучших бомбардиров клуба Мустафу Далеба.

Бразилец поднялся на шестое место в истории по голам за «ПСЖ».

Опережают Неймара только Доминик Рошто (100), Педру Паулета (109), Златан Ибрагимович (156), Килиан Мбаппе (167) и Эдинсон Кавани (200).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Чемпион Франции «ПСЖ» не может победить в трех матчах подряд
Месси 10 раз попал в каркас ворот в сезоне Лиги 1. Это рекорд чемпионата за последние 13 лет 2
Лига 1. «ПСЖ» дома не смог обыграть «Труа». Клуб вел со счетом 2:0 1
Источник: PS Sports FR

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +478

    Октавиус 1 час назад

    какая история, такие и бомбардиры

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11