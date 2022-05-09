Нкунку сделал 54 голевых действия в 50 матчах этого сезона

В 33-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» дома разгромил «Аугсбург» со счетом 4:0.
Дубль в этом матче оформил вингер хозяев поля Кристофер Нкунку.
В активе француза 54 результативных действия в 50 играх этого сезона.
- Бундеслига – 20 голов и 15 ассистов в 33 матчах;
- Кубок Германии – 3 гола и 3 ассиста в 5 матчах;
- Лига чемпионов – 7 голов и 2 ассиста в 6 матчах;
- Лига Европы – 4 гола в 6 матчах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Бомбардир»