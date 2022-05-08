РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть «Уфу», Полоз не забил пенальти

«Уфа» в 28-м туре РПЛ сыграла вничью с «Ростовом». С 85-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Бояна Йокича.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз на девятой минуте не забил с пенальти. Экс-зенитовец попал в перекладину.

«Ростов» остался на десятом месте. «Уфа» на три очка отстает от зоны переходных матчей.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Незабитые пенальти: нет – Полоз, 9.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Журавлев, 54), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов (Камилов, 53), Кабутов (Голубев, 79), Емельянов (Касинтура, 68), Агаларов, Фищенко, Урунов.

«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович (Терентьев, 88), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 46), Глебов, Селява (Щетинин, 32), Полоз (Мельников, 75), Комличенко (Мухин, 76).

Предупреждения: Иванов, 15; Йокич, 81 – Глебов, 15; Мелехин, 53; Комличенко, 73.

Удаления: Йокич, 85 (вторая ж.к.) – нет.

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