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РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть «Уфу», Полоз не забил пенальти

«Уфа» в 28-м туре РПЛ сыграла вничью с «Ростовом». С 85-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Бояна Йокича.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз на девятой минуте не забил с пенальти. Экс-зенитовец попал в перекладину.

«Ростов» остался на десятом месте. «Уфа» на три очка отстает от зоны переходных матчей.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Незабитые пенальти: нет – Полоз, 9.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Журавлев, 54), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов (Камилов, 53), Кабутов (Голубев, 79), Емельянов (Касинтура, 68), Агаларов, Фищенко, Урунов.

«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович (Терентьев, 88), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 46), Глебов, Селява (Щетинин, 32), Полоз (Мельников, 75), Комличенко (Мухин, 76).

Предупреждения: Иванов, 15; Йокич, 81 – Глебов, 15; Мелехин, 53; Комличенко, 73.

Удаления: Йокич, 85 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:53
Комментарии23
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    Рейтинг: +4743

    ySS 48 минут назад

    Несколько неожидаема была игра с Краснодаром, а сегодня всё как обычно.
    За Димку только обидно, да матч бы по другому складывался...

    1
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    Рейтинг: +49598

    MaxRnD > ySS 34 минуты назад

    Ростову, кроме обкатки молодёжи, наверное от этой игры уже ничего и не нужно было. До конца держалось подозрение, что наши решат подзаработать и ливанут 1-0

    1
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    Рейтинг: +3566

    ААМ 1 час назад

    Жаль Ростов. Футбольный город.

    1
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    Рейтинг: +8410

    GoLenaStop 2 часа назад

    Совершенно прогнозируемая игра на ничью.
    Ничего интересного.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +26659

    Боцман59rus 2 часа назад

    _ эстонец с судейками мертвый Спартак обыграл, на этом все задачи на сезон и амбиции закончились, так и хочется спросить, Валера НУ и ???!!!

    3
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    Рейтинг: +674

    Riot Zero > Боцман59rus 1 час назад

    У Спартака и с судейками выиграть, х@ёво получается.

    4
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    Рейтинг: +17317

    Persona_non_Grata > Riot Zero 1 час назад

    Да - действительно обыгрывают нас случайно и не всегда, не взирая на судейский беспредел в отношении Спартака !!!

    1
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    Рейтинг: +26659

    Боцман59rus > Riot Zero 1 час назад

    _ а кто сказал, что у Ростова пи.Z.дато получилось?

    1
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    Рейтинг: +49598

    MaxRnD > Persona_non_Grata 1 час назад

    Сюда смотрим:
    https://soccer365.ru/games/11924258/
    По всей видимости в своём глазу бревна не видно ? Или то совсем другое ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +674

    Riot Zero > MaxRnD 1 час назад

    Макс привет, это другое.

    2
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    Рейтинг: +674

    Riot Zero > Persona_non_Grata 1 час назад

    А, кто Вас случайно обыгрывает?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +674

    Riot Zero > Боцман59rus 1 час назад

    Товарищ боцман, не нервничайте, выйдите на палубу и подымите трубкой.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +49598

    MaxRnD > Боцман59rus 1 час назад

    Что приобрёл Ростов с этой победы ?
    Избежал прямого вылета, переходных матчей или пролез в призёры ?
    Если НИЧЕГО, то вопросы вообще не к Ростову и Валере, а свою ненависть желательно направлять на теневых выгодоприобретателей сего действа !

    1
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    ...
    Рейтинг: +49598

    MaxRnD > Riot Zero 1 час назад

    Привет, Ромка !
    (с) Макс привет, это другое.
    Да я в таком ответе не сомневаюсь ни капли ...

    2
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    Рейтинг: +17317

    Persona_non_Grata > MaxRnD 29 минут назад

    Ты еще вспомни, что при царе Горохе было - нашел какие то косяки за десять лет и ими козыряешь !!! - У нас только весной ПРИЗНАНЫ 3 !!! РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ тренерских косяка !!!

    0
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    Рейтинг: +17317

    Persona_non_Grata > Riot Zero 28 минут назад

    Таких матчей весной половина наберется !!!

    0
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    Рейтинг: +49598

    MaxRnD > Persona_non_Grata 1 минуту назад

    Да, нашёл, т.к. в том году Ростов мог взять золото, а у вас такой злобный батхёрт сейчас почему, тоже наверное из-за нас лишились шансов на первое место ?

    PS Косяки в обратную сторону (Арсенал и ЦСКА) за сравнительно недавнее время уже не считаются или то другое ?

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    Рейтинг: +674

    Riot Zero 2 часа назад

    Да, Ростов Робин Гуд х@ев.

    3
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    Рейтинг: +63593

    portero 2 часа назад

    Обидно, чуйка что и Краснодар может сегодня отдать очки...

    1
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    Рейтинг: +2546

    Play 2 часа назад

    Я не буду говорить, что я же говорил, но я же говорил, что Ростов Карпина это команда на американских горках. Каждый сезон одно и то же, взлёт на 4-5 матчей, потом слив всем подряд. В конце концов болельщики будут вспоминать, как обыграли Локомотив и Спартак, а что толку, если команда на 10 месте.

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    Рейтинг: +4312

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Очень унылый матч. Тур начался с голевой феерии, вчера ещё слегка капало, сегодня глухо как в танке

    3
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    Рейтинг: +7228

    vladik12 2 часа назад

    Игра была равна, играли два говна. Да, Пудель?

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    Рейтинг: +11396

    Вомбат > vladik12 1 час назад

    Хоть я и не пудель, но да скажу.

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