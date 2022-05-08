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  • РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть «Уфу», Полоз не забил пенальти

РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть «Уфу», Полоз не забил пенальти

8 мая 2022, 15:53
27

«Уфа» в 28-м туре РПЛ сыграла вничью с «Ростовом». С 85-й минуты хозяева были в меньшинстве после удаления Бояна Йокича.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз на девятой минуте не забил с пенальти. Экс-зенитовец попал в перекладину.

«Ростов» остался на десятом месте. «Уфа» на три очка отстает от зоны переходных матчей.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Незабитые пенальти: нет – Полоз, 9.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Журавлев, 54), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов (Камилов, 53), Кабутов (Голубев, 79), Емельянов (Касинтура, 68), Агаларов, Фищенко, Урунов.

«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович (Терентьев, 88), Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 46), Глебов, Селява (Щетинин, 32), Полоз (Мельников, 75), Комличенко (Мухин, 76).

Предупреждения: Иванов, 15; Йокич, 81 – Глебов, 15; Мелехин, 53; Комличенко, 73.

Удаления: Йокич, 85 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов Полоз Дмитрий
Комментарии (27)
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vladik12
1652014496
Игра была равна, играли два говна. Да, Пудель?
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Красногорск_Фан
1652014522
Очень унылый матч. Тур начался с голевой феерии, вчера ещё слегка капало, сегодня глухо как в танке
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Play
1652014687
Я не буду говорить, что я же говорил, но я же говорил, что Ростов Карпина это команда на американских горках. Каждый сезон одно и то же, взлёт на 4-5 матчей, потом слив всем подряд. В конце концов болельщики будут вспоминать, как обыграли Локомотив и Спартак, а что толку, если команда на 10 месте.
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portero
1652014947
Обидно, чуйка что и Краснодар может сегодня отдать очки...
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Боцман59rus
1652015418
_ эстонец с судейками мертвый Спартак обыграл, на этом все задачи на сезон и амбиции закончились, так и хочется спросить, Валера НУ и ???!!!
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GoLenaStop
1652015746
Совершенно прогнозируемая игра на ничью. Ничего интересного.
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ААМ
1652016144
Жаль Ростов. Футбольный город.
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ySS
1652020061
Несколько неожидаема была игра с Краснодаром, а сегодня всё как обычно. За Димку только обидно, да матч бы по другому складывался...
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