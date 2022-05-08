Главные новости дня. Дзюба может перейти в «Байер», Бакаев – в «Бешикташ» или «Динамо»; «Спартак» сохранил место в РПЛ

Новым владельцем «Челси» станет американец Боли. Условия продажи клуба согласованы.

Кержаков летом покинет «Зенит» («РБ Спорт»).

Погба может бесплатно перейти в «Манчестер Сити».

Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и еще четырех городов.

«Байер» хочет подписать Дзюбу.

«Ротор» вылетел из ФНЛ. В прошлом сезоне клуб играл в РПЛ.

Зарема: «Зенит» существует ради игр против «Спартака».

«Спартак» сохранил место в РПЛ.

«Бешикташ» и «Динамо» заинтересованы в Бакаеве.

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.