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Кержаков летом покинет «Зенит» («РБ Спорт»)

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков начнет следующий сезон в другой команде.

Петербургский клуб предложит 35-летнему футболисту два варианта продолжения карьеры.

Голкипер может либо уйти в качестве свободного агента, либо покинуть «Зенит» на правах аренды в случае автоматического продления контракта.

  • В этом сезоне Кержаков пропустил 24 гола в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 08:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +1903

    DMитрий 7 минут назад

    Даже 3-й вариант не предлагается?- полировка скамейки с выходом в сложный момент. У Миши это получалось.

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    Рейтинг: +1177

    Artemka444 1 час назад

    Вот мусолят одно и тоже!!!

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    Рейтинг: +63432

    portero 1 час назад

    Значит точно купят воротчика, ставлю на Ландратова....

    0
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    Рейтинг: +3823

    tarasofka 1 час назад

    хорошие новости подвезли. спасибо за бетис, мля.

    1
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    Рейтинг: +4208

    mopecekca > tarasofka 28 минут назад

    ага, напомнил про позорище, стыдно за бздунит

    0
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