Кержаков летом покинет «Зенит» («РБ Спорт»)

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков начнет следующий сезон в другой команде.

Петербургский клуб предложит 35-летнему футболисту два варианта продолжения карьеры.

Голкипер может либо уйти в качестве свободного агента, либо покинуть «Зенит» на правах аренды в случае автоматического продления контракта.

В этом сезоне Кержаков пропустил 24 гола в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?