Кержаков летом покинет «Зенит» («РБ Спорт»)

Даже 3-й вариант не предлагается?- полировка скамейки с выходом в сложный момент. У Миши это получалось.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков начнет следующий сезон в другой команде.
Петербургский клуб предложит 35-летнему футболисту два варианта продолжения карьеры.
Голкипер может либо уйти в качестве свободного агента, либо покинуть «Зенит» на правах аренды в случае автоматического продления контракта.
- В этом сезоне Кержаков пропустил 24 гола в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?