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«Байер» хочет подписать Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал трансферной целью «Байера».

Вариант с «Црвеной Звездой» не является приоритетным для 33-летнего футболиста.

Помимо сербского клуба, у форварда есть конкретные предложения из Италии, Нидерландов, Швейцарии и Германии. Одно из них – от «Байера».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Мутко против»

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Сегодня, 15:39
Комментарии16
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    Рейтинг: +11373

    Вомбат 13 минут назад

    Бред про Зенит, серия 100500.

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    Рейтинг: +228

    Мася_1989 23 минуты назад

    Лунева им мало?

    0
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    Рейтинг: +767

    jet andy 1 час назад

    Это его агент такие слухи распускает?

    0
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    Рейтинг: +7799

    piligrim1986 1 час назад

    ага, сами ввели санкции , а теперь утки полетели

    0
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    Рейтинг: +13400

    Fusballer 1 час назад

    Азмунка суетится.

    0
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    Рейтинг: +435

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Для чего?? Если только в немецкой порнухе сниматься

    2
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    Рейтинг: +9760

    "supermax" > SpartakMoskwa 40 минут назад

    я искал этот коммент))

    0
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    Рейтинг: +1902

    Dr.Metal 2 часа назад

    Ну это вряд-ли

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    Рейтинг: +49584

    MaxRnD 2 часа назад

    Мячи подавать ?

    1
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    Рейтинг: +6974

    Томик 2 часа назад

    Не поедет Артемка ни в какую германию. Он и раньше то не горел желанием из зоны комфорта выходить, а сейчас тем более.

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    Рейтинг: +1387

    Parham 2 часа назад

    БОЖЕ МОЙЙ!!!!

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