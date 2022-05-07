«Байер» хочет подписать Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал трансферной целью «Байера».

Вариант с «Црвеной Звездой» не является приоритетным для 33-летнего футболиста.

Помимо сербского клуба, у форварда есть конкретные предложения из Италии, Нидерландов, Швейцарии и Германии. Одно из них – от «Байера».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?