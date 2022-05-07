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«Байер» хочет подписать Дзюбу

7 мая 2022, 15:39
15

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал трансферной целью «Байера».

Вариант с «Црвеной Звездой» не является приоритетным для 33-летнего футболиста.

Помимо сербского клуба, у форварда есть конкретные предложения из Италии, Нидерландов, Швейцарии и Германии. Одно из них – от «Байера».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Дзюба Артем
Комментарии (15)
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vladimir-7
1651928394
Дзюбу нарасхват.
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Garrincha58
1651928518
а Реал почему молчит зачем вам Мбаппе за 200 лямов наш бомбардир придёт бесплатно
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Томик
1651929054
Не поедет Артемка ни в какую германию. Он и раньше то не горел желанием из зоны комфорта выходить, а сейчас тем более.
Ответить
MaxRnD
1651931873
Мячи подавать ?
Ответить
Dr.Metal
1651932115
Ну это вряд-ли
Ответить
SpartakMoskwa
1651932979
Для чего?? Если только в немецкой порнухе сниматься
Ответить
Fusballer
1651933396
Азмунка суетится.
Ответить
jet andy
1651933764
Это его агент такие слухи распускает?
Ответить
Мася_1989
1651938182
Лунева им мало?
Ответить
Вомбат
1651938776
Бред про Зенит, серия 100500.
Ответить
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