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Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и еще четырех городов

Российская Премьер-лига анонсировала показ игры 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» в кинотеатрах.

РПЛ и «Матч ТВ» организуют прямую трансляцию матча в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.

«Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров!

Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», – говорится в анонсе.

  • «Спартак» примет «Зенит» 15 мая.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • В 1-м круге петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14793

    ilichkadr 28 минут назад

    Магадан, Воркута не в приори?

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    Рейтинг: +3829

    tarasofka 32 минуты назад

    матчи спартака нужно показывать в цирке

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    Рейтинг: +3144

    serhio80 > tarasofka 8 минут назад

    в цирке занято, там тебя показывают

    0
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