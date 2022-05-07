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  • Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и еще четырех городов

Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и еще четырех городов

7 мая 2022, 14:47
8

Российская Премьер-лига анонсировала показ игры 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» в кинотеатрах.

РПЛ и «Матч ТВ» организуют прямую трансляцию матча в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.

«Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров!

Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», – говорится в анонсе.

  • «Спартак» примет «Зенит» 15 мая.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • В 1-м круге петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (8)
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ilichkadr
1651925048
Магадан, Воркута не в приори?
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RedMaksim97
1651927469
Во все времена? Что за бред? Хорош уже надумывать всякую хрень
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BRO_football
1651927882
Кинотетры сейчас испытывают большие проблемы из-за отсутствия новых иностранных фильмов. И вот они выживают как могут.
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rash1959
1651928503
совсем скоро про синит все забудут. Будут показывать на канале РЕТРО.
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upiter622
1651933030
И это после как Зенит стал досрочно ЧЕМПИОНОМ!Смешно!
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acor94
1651936730
А что плохого то? Почему все недовольны?
Ответить
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