Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и еще четырех городов

Российская Премьер-лига анонсировала показ игры 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» в кинотеатрах.

РПЛ и «Матч ТВ» организуют прямую трансляцию матча в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.

«Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров!

Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», – говорится в анонсе.

«Спартак» примет «Зенит» 15 мая.

Начало – в 16:30 мск.

В 1-м круге петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

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