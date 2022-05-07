Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и еще четырех городов

Российская Премьер-лига анонсировала показ игры 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» в кинотеатрах.
РПЛ и «Матч ТВ» организуют прямую трансляцию матча в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.
«Противостояние «Спартака» и «Зенита» – афиша, актуальная во все времена. Смотрите матч непримиримых соперников на больших экранах кинотеатров!
Погрузитесь в атмосферу стадиона со звуком 5.1 Dolby Digital и наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», – говорится в анонсе.
- «Спартак» примет «Зенит» 15 мая.
- Начало – в 16:30 мск.
- В 1-м круге петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт РПЛ