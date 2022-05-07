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Зарема: «Зенит» существует ради игр против «Спартака»

7 мая 2022, 17:36
36

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что матч команды с «Зенитом» покажут в кинотеатрах.

«Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик. Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» – только ради «Спартака».

При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю, включить «залечь на дно в Брюгге», – сказала Салихова.

  • «Спартак» и «Зенит» сыграют 15 мая.
  • В первом круге петербуржцы победили со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (36)
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порт
1651934983
Ох. какая же ты дура.
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zra78
1651935026
Шлюха вообще без мозгов...
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baden69
1651935441
Видимо здоровье Федуна не позволяет занимать ей рот чем-то более нужным, нежели нести всякую чушь!
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Persona_non_Grata
1651936668
Вот дурачков то налетело - баба их тролит, а они тут всерьез слюнями брызжут !!! )))
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ilichkadr
1651937786
Чем богаче мужик, тем дурнее его жена. P.S. Говорит по ненаписанному, дабы дурь её была видна.
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Kollljan
1651938900
Повеселимся от души! Какой там счёт был в предыдущем матче этих команд?
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Spirit_78
1651939651
Какая же токсичная эта особа. Просто жуть))
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BarStep
1651943272
"Зенит": Зарема существует.., просто существует..
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_Marqella_
1651944285
Именно так выглядят комплексы перед большим клубом...
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portero
1651948402
Мания величия зашкаливает, доктора уже не помогут. После этого, одно желание, увидеть разгром Спартака..
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