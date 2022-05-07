Зарема: «Зенит» существует ради игр против «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что матч команды с «Зенитом» покажут в кинотеатрах.
«Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик. Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» – только ради «Спартака».
При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю, включить «залечь на дно в Брюгге», – сказала Салихова.
- «Спартак» и «Зенит» сыграют 15 мая.
- В первом круге петербуржцы победили со счетом 7:1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»