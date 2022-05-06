Новым владельцем «Челси» станет американец Боли. Условия продажи клуба согласованы

Теперь они пока эти бабки не отобьют никаких крупных трансферов не будет. А отбивать они их будут лет 20, тем более когда одного конкретного хозяина нет, все будут тянуть в разные стороны как лебедь, щука и рак.
«Челси» официально подтвердил согласование продажи клуба.
Новым владельцем «Челси» станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
Еще 1,75 миллиарда фунтов новые владельцы инвестируют в клуб, а именно в стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и фонд «Челси».
Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.
- С 2003 года «Челси» владеет Роман Абрамович.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?