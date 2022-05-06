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Новым владельцем «Челси» станет американец Боли. Условия продажи клуба согласованы

«Челси» официально подтвердил согласование продажи клуба.

Новым владельцем «Челси» станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.

Еще 1,75 миллиарда фунтов новые владельцы инвестируют в клуб, а именно в стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и фонд «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

  • С 2003 года «Челси» владеет Роман Абрамович.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Челси»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +771

    talgatnurzhanov2006 2 минуты назад

    Теперь они пока эти бабки не отобьют никаких крупных трансферов не будет. А отбивать они их будут лет 20, тем более когда одного конкретного хозяина нет, все будут тянуть в разные стороны как лебедь, щука и рак.

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    Рейтинг: +4582

    алдан2014 24 минуты назад

    Символично. Нашего соотечественника кинули,америкос пришел

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    Рейтинг: +1177

    Artemka444 1 час назад

    Вот и кинули его!!!

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