Новым владельцем «Челси» станет американец Боли. Условия продажи клуба согласованы

«Челси» официально подтвердил согласование продажи клуба.

Новым владельцем «Челси» станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.

Еще 1,75 миллиарда фунтов новые владельцы инвестируют в клуб, а именно в стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и фонд «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

С 2003 года «Челси» владеет Роман Абрамович.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом из-за санкций.

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