Погба может бесплатно перейти в «Манчестер Сити»

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
29-летний футболист сможет по окончании сезона сменить команду бесплатно в связи с истечением срока контракта.
Француз хотел бы поработать с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой, однако в случае перехода в другой манчестерский клуб ему, вероятно, придется пойти на сокращение зарплаты.
«Манчестер Сити» готов заключить с Погба соглашение по схеме «4+1».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?