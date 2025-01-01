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Погба может бесплатно перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

29-летний футболист сможет по окончании сезона сменить команду бесплатно в связи с истечением срока контракта.

Француз хотел бы поработать с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой, однако в случае перехода в другой манчестерский клуб ему, вероятно, придется пойти на сокращение зарплаты.

«Манчестер Сити» готов заключить с Погба соглашение по схеме «4+1».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Guardian

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    oihyyt 16 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

    0
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    Рейтинг: +63433

    portero 18 минут назад

    В ПСЖ, там и деньгу заплатят и филонить можно, есть кому заменить....

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    Рейтинг: +353

    lipatov32 41 минуту назад

    Он сити нах не нужен!!!
    Даже хрен его знает кому он нужен с его зарплатой и такой игрой!!!

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    Рейтинг: +1994

    ItalianFootball 1 час назад

    Не думаю, что Пеп заинтересован.

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