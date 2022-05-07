Погба может бесплатно перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

29-летний футболист сможет по окончании сезона сменить команду бесплатно в связи с истечением срока контракта.

Француз хотел бы поработать с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой, однако в случае перехода в другой манчестерский клуб ему, вероятно, придется пойти на сокращение зарплаты.

«Манчестер Сити» готов заключить с Погба соглашение по схеме «4+1».

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