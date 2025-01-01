«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов

Рангник рулит)))
МЮ на дне!
Верните клуб))
«МЮ» в 36-м туре чемпионата Англии крупно проиграл «Брайтону» (0:4). Манчестерцы официально лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Манчестер Юнайтед» сейчас идет в зоне Лиги Европы.
- В этом сезоне ЛЧ «МЮ» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико».
- Летом манчестерцев примет Эрик тен Хаг.
- С прошлого года команду возглавляет Ральф Рангник.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?