Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

«Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов

«МЮ» в 36-м туре чемпионата Англии крупно проиграл «Брайтону» (0:4). Манчестерцы официально лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Манчестер Юнайтед» сейчас идет в зоне Лиги Европы.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Роналду впервые за 19 лет пропустит сезон Лиги чемпионов
«Брайтон» в игре с «МЮ» одержал крупнейшую победу в высшем дивизионе за 356 матчей
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» – 0:4 7
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:47
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11