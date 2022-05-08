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  • Фернандес: «ЦСКА играет из рук вон плохо. Хотим извиниться перед фанатами»

Фернандес: «ЦСКА играет из рук вон плохо. Хотим извиниться перед фанатами»

8 мая 2022, 00:13
3

Защитник ЦСКА Марио Фернандес извинился перед фанатами после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей в последних семи встречах одна победа.

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо. Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ЦСКА как можно скорее преодолел спад. Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Фернандес.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).
  • Фернандес в команде с 2012 года.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (3)
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V1961V
1651960480
Конечно будет первым....во второй десятке...ПОЗОРИЩЕ!!!
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shahor
1651982484
А в чём заключается "непростая ситуация"?Сгорел стадион домашний,перестали выплачивать причитающееся по контракту,эпидемия редкой болезни в команде?Тошнит,если честно,от подобных интервью.Всё же и так на поверхности:Березуцкие к вменяемой тренерской деятельности не способны.По крайней мере в высшем нашем дивизионе.
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zadira56
1652001089
Марио,наверное единственный игрок,который по-настоящему играет от души несмотря ни на что!
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