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Фернандес: «ЦСКА играет из рук вон плохо. Хотим извиниться перед фанатами»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес извинился перед фанатами после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей в последних семи встречах одна победа.

«Сейчас мы все переживаем очень сложный период. Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками. Команда играет из рук вон плохо. Хочу заверить, что игроки прикладывают все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации, и далее будем делать все от нас зависящее, чтобы ЦСКА как можно скорее преодолел спад. Благодарим наших болельщиков за постоянную и неустанную поддержку. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Фернандес.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).
  • Фернандес в команде с 2012 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11

    V1961V 19 минут назад

    Конечно будет первым....во второй десятке...ПОЗОРИЩЕ!!!

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