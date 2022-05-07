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Масалитин: «Языджи – это просто пешеход, он 6-7 матчей ходит по полю пешком»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

«У армейцев уже давно ничего не получается, примерно на протяжении шести матчей. У ЦСКА нет игры. Нет движения в середине поля, нет начала атаки, нет никаких комбинаций и речь не идeт даже о завершении, потому что моментов сегодня практически не было.

Яка Бийол сегодня никакой, ну, выпусти ты Фукса. У него есть задатки, чтобы начать атаку, дать в середину или сделать длинный пас. А Бийол может только Дивееву покатить или куда-нибудь во фланг. Все его длинные передачи — это в 90% случаев потеря. Марио Фернандес в подыгрыше сегодня совсем никак. Одного из пары Георгий Щенников и Иван Обляков сегодня можно было спокойно заменить. Хорхе Карраскаль провалил очередной матч.

Про Юсуфа Языджи я вообще ничего не говорю — это просто пешеход, который шесть или семь матчей ходит пешком по полю. Приехал, позабивал, а продолжение какое? Продолжение — минус ноль. Он не может передачи отдать, стандарты все завалил и никакой остроты не создал», – сказал Масалитин.

  • Языджи арендован до лета у «Лилля».
  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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07.05.2022 23:06
Комментарии1
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    Рейтинг: +11

    V1961V 20 минут назад

    Вот полностью согласен, точнее и не скажешь. Провалили все данные им шансы.

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