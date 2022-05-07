«Было бы неплохо». Ерохин предложил сделать чемпионский коридор для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионском коридоре для команды. «Химки» перед сегодняшнем матчем 28-го тура РПЛ не стали его делать.

— Очень много в интернете пишут, и болельщики обсуждают ситуацию по поводу чемпионских коридоров со «Спартаком», с «Нижним Новгородом», кто-то отказывается, кто-то нет. Вы профессиональный футболист, который только что стал чемпионом. Вам это вообще важно, чтобы эта традиция была соблюдена, или у нас в России это не особо-то и традиция.

— Сложно сказать. Не думаю, что это какой-то момент, на который нужно сильно обращать внимание. То есть если будет, значит будет. Но это футбольный мир, футбольные традиции. Думаю, их соблюдать было бы неплохо.

«Зенит» оформил 4-е чемпионство подряд.

Следующий соперник – «Спартак» (15 мая).

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?