Давидс вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Эдгар Давидс стал помощником главного тренера национальной команды.
Он вошел в тренерский штаб Луи ван Гаала вместо Хенка Фрейзера, который решил сосредоточиться на работе в «Утрехте».
- Будучи футболистом, Давидс провел за сборную 74 матча и забил 6 голов.
- В ходе тренерской карьеры экс-хавбек возглавлял португальский «Ольяненсе» и английский «Барнет».
- Голландцы после ЧМ-2022 сменят главного тренера – ван Гаала заменит Рональд Куман.
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