Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Давидс вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Эдгар Давидс стал помощником главного тренера национальной команды.

Он вошел в тренерский штаб Луи ван Гаала вместо Хенка Фрейзера, который решил сосредоточиться на работе в «Утрехте».

  • Будучи футболистом, Давидс провел за сборную 74 матча и забил 6 голов.
  • В ходе тренерской карьеры экс-хавбек возглавлял португальский «Ольяненсе» и английский «Барнет».
  • Голландцы после ЧМ-2022 сменят главного тренера – ван Гаала заменит Рональд Куман.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN) 20
Официально: Куман возглавит сборную Нидерландов. Контракт – до 2026 года 1
«МЮ» и «Барселона» поддержали ван Гаала, который борется с раком 3
Источник: сайт Королевского футбольного союза Нидерландов

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:14
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11