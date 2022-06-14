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Лига наций. Нидерланды обыграли Уэльс, Бельгия победила Польшу

Сборная Нидерландов обыграла Уэльс в 4-м туре Лиги наций.

Голландская сборная была близка к тому, чтобы упустить победу. Уэльс отыгрался с 0:2 по ходу матча, забив второй мяч на 92-й минуте.

Победу Нидерландам принес Мемфис Депай, отличившийся на 93-й минуте.

Бельгия в параллельном матче обыграла на выезде Польшу с минимальным счетом.

Нидерланды остались на первом месте в группе. Бельгия – вторая.

Лига наций. Группа А4. 4-й тур

Нидерланды – Уэльс – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ланг, 17; 2:0 – Гакпо, 23; 2:1 – Джонсон, 26; 2:2 – Бэйл (с пенальти), 90+2; 3:2 – Депай, 90+3.

Польша – Бельгия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Батшуайи, 16.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций

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Источник: Бомбардир.ру

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14.06.2022 23:43
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