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«Бред, ерунда». Терехин прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию

Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин рекомендовал российскому футболу не переходить в Азию. Его точка зрения противоположна мнению Ильи Геркуса.

– Как вы смотрите на возможный переход в Азиатскую конфедерацию?

– Ну это бред. Летать 18 часов в Таиланд? Это все ерунда. Нам нужно развивать свой футбол, а через год-два все вернется. А сейчас пусть молодые ребята играют.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Rusfootball

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