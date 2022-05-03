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  • Геркус предложил РФС перейти в Азию: «Разве не интересно играть с Китаем, Кореей и Ираном?»

Геркус предложил РФС перейти в Азию: «Разве не интересно играть с Китаем, Кореей и Ираном?»

3 мая 2022, 22:32
10

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус предложил РФС перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене.

И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира.

Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают четыре сборных, есть все шансы быть в этой четверке.

Кроме этого, если говорить о сборных в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выигрывала Чемпионат Мира.

Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?» – написал Геркус в телеграме.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Россия Геркус Илья
Комментарии (10)
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almanev
1651607991
Нет, мля, абсолютно не интересно!
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portero
1651608125
С ФИФА уже согласовали переход??? Или ради словца красивого...
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mutabor0992
1651608429
Не интересно!
Ответить
Stavr007
1651608756
и там не примут, придется между своими сборными играться
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PAREVG.
1651609132
Ага, перейти в Азию, и летать на международные матчи по 12 - 15 часов. В Афику ближе...
Ответить
paracetamol
1651609817
А я бы предложил Геркусу перейти на три буквы!
Ответить
Spirit_78
1651610609
А других вариантов, похоже, нет. Разве что довольствоваться внутренними турнирами.
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Дядя Серёжа
1651627700
Пленительно, ох...но.
Ответить
SLADE2019
1651641788
А у меня все тот же вопрос - нас что, все ждут там с объятиями? Я уже не говорю про ФИФА. Чудаковатый этот Геркус.
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