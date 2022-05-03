Геркус предложил РФС перейти в Азию: «Разве не интересно играть с Китаем, Кореей и Ираном?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус предложил РФС перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене.
И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира.
Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают четыре сборных, есть все шансы быть в этой четверке.
Кроме этого, если говорить о сборных в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выигрывала Чемпионат Мира.
Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?» – написал Геркус в телеграме.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут