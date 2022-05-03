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Геркус предложил РФС перейти в Азию: «Разве не интересно играть с Китаем, Кореей и Ираном?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус предложил РФС перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене.

И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира.

Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают четыре сборных, есть все шансы быть в этой четверке.

Кроме этого, если говорить о сборных в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выигрывала Чемпионат Мира.

Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?» – написал Геркус в телеграме.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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03.05.2022 22:32
Комментарии8
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    Рейтинг: +3487

    Spirit_78 33 минуты назад

    А других вариантов, похоже, нет. Разве что довольствоваться внутренними турнирами.

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    Рейтинг: +16087

    paracetamol 46 минут назад

    А я бы предложил Геркусу перейти на три буквы!

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    Рейтинг: +4107

    PAREVG. 58 минут назад

    Ага, перейти в Азию, и летать на международные матчи по 12 - 15 часов.
    В Афику ближе...

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    Рейтинг: +2071

    serglider > PAREVG. 28 минут назад

    и не факт, что и там нас не забанят! Эти резинотехнические изделия, что Чубайсятина, что эта Геркусятина лапшу на уши навешают, все развалят, а потом сами в кусты, а вы тут потом сами разгребайте, что мы тут наломали... Чубайсятина все 90-е бил себя в грудь, нафига нам свое производство, наука и образование! Продадим газ и нефть и купим все что нужно! А когда его дерьмо вернулось нам в виде санкций, быстро свалил в страну, где таких мудаков к руководству страны близко не подпускают. Теперь Геркус - капитан очевидность! Предлагает уйти из Европы в Азию, то есть перейти в слабейшую футбольную организацию в мире, что бы вообще похоронить наш футбол и интерес к нему...

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    Рейтинг: +272

    Stavr007 1 час назад

    и там не примут, придется между своими сборными играться

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    Рейтинг: +3920

    mutabor0992 1 час назад

    Не интересно!

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    Рейтинг: +63102

    portero 1 час назад

    С ФИФА уже согласовали переход??? Или ради словца красивого...

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    Рейтинг: +1939

    almanev 1 час назад

    Нет, мля, абсолютно не интересно!

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