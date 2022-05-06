Червиченко – о Дзюбе в «Црвене Звезде»: «Это сказки. Кто ему будет платить хотя бы треть от зарплаты в «Зените»?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в возможный переход форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Это похоже на бред. Кто в «Црвене Звезде» ему будет платить хотя бы треть того, что Дзюба получает в «Зените»? Это все сказки.

Не знаю от кого эта информация, но она абсолютно бредовая! Артему можно рассматривать разные варианты. Он может и в Африку поехать играть! Зачем рассматривать то, чего не может быть?

Для чего Дзюбе играть в еврокубках? В них футболисты выступают для того, чтобы их можно было подороже продать. Он куда собрался себя продавать? Его могут и просто так купить.

Сербский футбол заточен на то, чтобы за большие деньги продавать своих воспитанников в топовые европейские чемпионаты. Зачем им для этого Дзюба?

Если бы шла речь про Китай или Арабские страны, то это бы имело право на жизнь. А так – это полнейшая хрень», – считает Червиченко.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?