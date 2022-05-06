РФС проводит внутреннюю проверку в отношении Матюнина. Он не будет получать назначения

РФС и РПЛ проводят проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22, сообщили в РФС.

Ранее стало известно, что Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи по итогам матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

— Правда ли, что РФС и РПЛ планируют провести расследование обстоятельств матча «Химки» — «Крылья Советов» применительно к судейству арбитра Матюнина и логики его решений по ходу матча?

— В связи с общим уровнем судейства матча «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, РФС проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи.

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