РФС проводит внутреннюю проверку в отношении Матюнина. Он не будет получать назначения

РФС и РПЛ проводят проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22, сообщили в РФС.
Ранее стало известно, что Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи по итогам матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).
- ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
- VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.
— Правда ли, что РФС и РПЛ планируют провести расследование обстоятельств матча «Химки» — «Крылья Советов» применительно к судейству арбитра Матюнина и логики его решений по ходу матча?
— В связи с общим уровнем судейства матча «Химки» — «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, РФС проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи.
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