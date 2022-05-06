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⚡️ Матюнин провалил проверку на полиграфе («РБ Спорт»)

6 мая 2022, 12:06
17

Арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на детекторе лжи.

По информации «РБ Спорт», Шадыханов успешно прошел полиграф, а Матюнин – нет.

Ранее Матюнин направил письмо к президенту РФС Александру Дюкову, в котором призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Матюнин Алексей
Комментарии (17)
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VVM1964
1651828128
Ну усё - таперь Турьма ??? )))
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rash1959
1651828327
В окопы его, пусть исправляется.
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Вомбат
1651829050
К великому сожалению тутошних телезрителей, теперь Матюнина надолго отстранят от РПЛ. Вчера больше всех плюсов собрал коммент одного из них , что Матюнин дескать уже всем все доказал, якобы пройдя проверку на полиграфе, и теперь самому Матюнину надо проверять членов ЭСК на предмет того, что все они куплены "бомжами". Ни у кого из телезрителей даже не шевельнулось сомнение, а точно ли он всем все доказал?
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Skull_Boy
1651829415
Да не бойся Миллер тебя просто так не сольет
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сутулая собака и лисы
1651829747
как же вы затрахали своим полиграфом. я всем напомню. "научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию лженаукой." это неточный инструмент, который не имеет юридической силы (он ничего не доказывает). максимум, что можно извлечь из него, это обоснованность начала следствия. но принимать такое решение нужно исходя из фактов и логики, а не показаний ********* полиграфа.
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NewLife
1651833116
На зоне нужен квалифицированный рефери.
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vladik12
1651833755
Судья продажная! Козел ты!
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Azenkur
1651840180
Мда, теперь после матчей судей на полиграф, каждый матч обсуждается судейской коллегией на предмет косяков. Что это за позорище? На кой черт вообще этот недофутбол нужен? С одной стороны даже рад, что наши команды отстранили от евро/мировых турниров. Тут чистка нужна и перерыв на лет 5-10. Насладили бы лучше всю систему от судейства до спортивных школ, а потом уже сидели и думали, как бы в Азии поиграть. Мудачье, слов нет.
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