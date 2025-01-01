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⚡️ Матюнин провалил проверку на полиграфе («РБ Спорт»)

Арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на детекторе лжи.

По информации «РБ Спорт», Шадыханов успешно прошел полиграф, а Матюнин – нет.

Ранее Матюнин направил письмо к президенту РФС Александру Дюкову, в котором призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +7185

    vladik12 26 минут назад

    Судья продажная! Козел ты!

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    Рейтинг: +13762

    NewLife 37 минут назад

    На зоне нужен квалифицированный рефери.

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    Рейтинг: +905

    сутулая собака и лисы 1 час назад

    как же вы затрахали своим полиграфом.
    я всем напомню.

    "научное сообщество, имея необходимый опыт для оценки полиграфических процедур, считает полиграфологию лженаукой."

    это неточный инструмент, который не имеет юридической силы (он ничего не доказывает).

    максимум, что можно извлечь из него, это обоснованность начала следствия.

    но принимать такое решение нужно исходя из фактов и логики, а не показаний ********* полиграфа.

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    Рейтинг: +63384

    portero > сутулая собака и лисы 46 минут назад

    На большинство вопросов нельзя отвечать да или нет... на них надо лтвечать пошел на три буквы, за такой вопрос..
    Хотя нас учат врать, кучей тестов с ответами да или нет....

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    Рейтинг: +3138

    serhio80 > portero 31 минуту назад

    ты перестал ходить на три буквы по утрам? да или нет?

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    Рейтинг: +3138

    serhio80 > сутулая собака и лисы 18 минут назад

    акей, полиграф это "обоснованность начала следствия"

    следствие начали, органы дознания предлагают три варианта, какой выберешь? пальцы в дверь, за яйца к люстре повесить и спецсредствами обколоть

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    Рейтинг: +13596

    Skull_Boy 1 час назад

    Да не бойся Миллер тебя просто так не сольет

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    Рейтинг: +11367

    Вомбат 1 час назад

    К великому сожалению тутошних телезрителей, теперь Матюнина надолго отстранят от РПЛ. Вчера больше всех плюсов собрал коммент одного из них , что Матюнин дескать уже всем все доказал, якобы пройдя проверку на полиграфе, и теперь самому Матюнину надо проверять членов ЭСК на предмет того, что все они куплены "бомжами". Ни у кого из телезрителей даже не шевельнулось сомнение, а точно ли он всем все доказал?

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    Рейтинг: +22445

    JTherry > Вомбат 1 час назад

    у некоторых "телезрителей шевельнулось сомнение", и даже было высказано мнение о посадке Матюнина за доносы Дюк-оффу на своего шефа...

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    Рейтинг: +2498

    acor94 > Вомбат 1 час назад

    Нужно обнародовать результаты проверки. А так можно придумать что угодно. Какие конкретно вопросы завалил и тд. Может его спросили, ссали ли вв когда нибудь в лифте, он ответил нет и спалился.

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    Рейтинг: +5268

    rash1959 1 час назад

    В окопы его, пусть исправляется.

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    Рейтинг: +31513

    VVM1964 2 часа назад

    Ну усё - таперь Турьма ??? )))

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