⚡️ Матюнин провалил проверку на полиграфе («РБ Спорт»)

Арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на детекторе лжи.

Матюнина вызвали на детектор лжи в РФС по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Помимо Матюнина проверку на полиграфе прошел его VAR-ассистент Павел Шадыханов.

По информации «РБ Спорт», Шадыханов успешно прошел полиграф, а Матюнин – нет.

Ранее Матюнин направил письмо к президенту РФС Александру Дюкову, в котором призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

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