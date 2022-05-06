Судья Федотов – о Матюнине: «Пишите письма, но тогда вы закончите судить. Так закончил и я»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал письмо Алексея Матюнина к президенту РФС Александру Дюкову, в котором судья призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

24 апреля судья обслуживал матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».

Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

«Что будет с Матюниным? Самое простое — это расследование, в период которого этот арбитр будет отстранен.

Такие письма можно писать всем. Можно даже подавать жалобу на оценку эксперта. Но в основном это бесполезно. Никто никому не запрещает.

Пишите, конечно, но тогда вы закончите судить. Так закончил и я. Написал письмо на имя Егорова. Вот и все. Не из-за того, что я плохо судил, а из-за письма, которое я отправил Николаеву. Меня не вызвали на сборы. Мне никто не ответил. Я закончил.

Так делать нельзя! Матюнин был уже в подобной ситуации. Удивлен ли я? Абсолютно нет. Всегда, когда Матюнин попадает в такие ситуации, он постоянно идет до конца. Он проламывался с Халком. Его отстраняли на год. Он в то время писал много писем. Именно поэтому я не удивлен.

Это путь в никуда! На это посмотрят и другие арбитры. Но делать этого лучше не стоит.

Что касается курирования «Крыльев Советов» Хачатурянцем, то это все надуманно. Матюнин должен вспомнить, как он судил в матче «Химки» — «Крылья Советов». С ним можно поговорить и о подмосковной команде», — сказал Федотов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?