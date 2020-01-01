Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Директор «Енисея»: «Ожидаем победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

— 7 мая вы играете с «Краснодаром-2», а 11-го уже со «Спартаком». Как это будет выглядеть в плане логистики?

— Не будем возвращаться в Красноярск. После Краснодара едем в Москву и уже там готовимся к матчу. 8-го числа — день перелетов, 10-го — предыгровая. Смысла возвращаться в Красноярск нет.

— Какой настрой на полуфинальный матч Кубка?

— Мы ожидаем большой матч и победу над «Спартаком». Лично я желаю, чтобы наши ребята показали классный футбол, где каждый сможет внести свою лепту.

  • Во втором полуфинале «Динамо» примет «Аланию».
  • Финал пройдет 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:24
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +10061

    Alekxei Z. 15 минут назад

    Интересно , а что директор Енисея должен ожидать ?
    Мы ожидаем свою победу.
    С кем заспорить, что этот матч будут судить или Иванов , или Мешков или Кукуян , или питерские.
    Москалькова не упоминаю , его на Урал поставили.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63330

    portero 1 час назад

    ну я больше верю в Аланию, но в финале ждут московские команды, да проиграть они могут только сами, по разгильдяйству....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15619

    Cleaner 1 час назад

    Все ожидают победу Енисея над «Спартаком» в полуфинале Кубка.

    Ну и поржать никто не отменял!!!...)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11