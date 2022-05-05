Директор «Енисея»: «Ожидаем победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

— 7 мая вы играете с «Краснодаром-2», а 11-го уже со «Спартаком». Как это будет выглядеть в плане логистики?

— Не будем возвращаться в Красноярск. После Краснодара едем в Москву и уже там готовимся к матчу. 8-го числа — день перелетов, 10-го — предыгровая. Смысла возвращаться в Красноярск нет.

— Какой настрой на полуфинальный матч Кубка?

— Мы ожидаем большой матч и победу над «Спартаком». Лично я желаю, чтобы наши ребята показали классный футбол, где каждый сможет внести свою лепту.

Во втором полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

Финал пройдет 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?