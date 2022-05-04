В России могут возродить Кубок Премьер-лиги в формате Лиги чемпионов

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка Премьер-лиги в формате, который будет напоминать Лигу чемпионов.

По информации «СЭ», турнир начнут проводить с сезона-2022/23 в случае, если в РПЛ останется 16 клубов.

Согласно проекту, команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в чемпионате в сезоне-2021/22, и разобьют на четыре группы в результате жеребьевки.

В первую корзину попадут команды, которые займут 1-4 места, во вторую – 5-8-е, в третью – 9-12-е, в четвертую – либо 13-14-е и два новичка из ФНЛ, либо к ним добавятся победители стыков с 3-й и 4-й командами ФНЛ.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Матчи планируется проводить в середине недели – в дни, когда в еврокубках проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первый и пока единственный Кубок Премьер-лиги состоялся в 2003 году.

Тогда трофей выиграл «Зенит».

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