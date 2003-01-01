Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

В России могут возродить Кубок Премьер-лиги в формате Лиги чемпионов

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка Премьер-лиги в формате, который будет напоминать Лигу чемпионов.

По информации «СЭ», турнир начнут проводить с сезона-2022/23 в случае, если в РПЛ останется 16 клубов.

Согласно проекту, команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в чемпионате в сезоне-2021/22, и разобьют на четыре группы в результате жеребьевки.

В первую корзину попадут команды, которые займут 1-4 места, во вторую – 5-8-е, в третью – 9-12-е, в четвертую – либо 13-14-е и два новичка из ФНЛ, либо к ним добавятся победители стыков с 3-й и 4-й командами ФНЛ.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Матчи планируется проводить в середине недели – в дни, когда в еврокубках проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

  • Первый и пока единственный Кубок Премьер-лиги состоялся в 2003 году.
  • Тогда трофей выиграл «Зенит».

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Агент Соу: «Али счастлив в «Ростове», но у него миллион предложений. Его хотят турецкие клубы»
Где смотреть «Краснодар» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 мая 1
Акинфеев не тренируется с ЦСКА после столкновения с Конате. Он может не сыграть с «Сочи» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:59
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +5122

    TOMSON 51 минуту назад

    Идея хорошая. Вопрос за что играть будут? Какие деньги на кону или как в кубке за бесплатно?
    Смотреть на дубли столько матчей совсем не хочется.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14737

    ilichkadr 1 час назад

    Для наших клубов 30-ти матчевый сезон - непосильная ноша, а тут ещё какие-то
    дополнительные турниры? Стройте стадионы с крышей и вперед!
    Кстати, для региона построить зимний стадион тысяч так на 10 не такая уж и проблема. Меньше воровать и всё будет хорошо.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1676

    _Kesh_Suntar_ 1 час назад

    Хочется плакать от радости )))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11712

    DeStar 1 час назад

    ага ,так и вижу как все идут в условном ноябре на матч уфа урал, а не остаются дома посмотреть сити реал)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5122

    TOMSON > DeStar 50 минут назад

    Ну играть то не в 22 вечера планируют.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11