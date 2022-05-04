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  • В России могут возродить Кубок Премьер-лиги в формате Лиги чемпионов

В России могут возродить Кубок Премьер-лиги в формате Лиги чемпионов

4 мая 2022, 13:59
11

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка Премьер-лиги в формате, который будет напоминать Лигу чемпионов.

По информации «СЭ», турнир начнут проводить с сезона-2022/23 в случае, если в РПЛ останется 16 клубов.

Согласно проекту, команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в чемпионате в сезоне-2021/22, и разобьют на четыре группы в результате жеребьевки.

В первую корзину попадут команды, которые займут 1-4 места, во вторую – 5-8-е, в третью – 9-12-е, в четвертую – либо 13-14-е и два новичка из ФНЛ, либо к ним добавятся победители стыков с 3-й и 4-й командами ФНЛ.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Матчи планируется проводить в середине недели – в дни, когда в еврокубках проходят матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

  • Первый и пока единственный Кубок Премьер-лиги состоялся в 2003 году.
  • Тогда трофей выиграл «Зенит».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов
Комментарии (11)
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DeStar
1651662416
ага ,так и вижу как все идут в условном ноябре на матч уфа урал, а не остаются дома посмотреть сити реал)
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_Kesh_Suntar_
1651662872
Хочется плакать от радости )))
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ilichkadr
1651663391
Для наших клубов 30-ти матчевый сезон - непосильная ноша, а тут ещё какие-то дополнительные турниры? Стройте стадионы с крышей и вперед! Кстати, для региона построить зимний стадион тысяч так на 10 не такая уж и проблема. Меньше воровать и всё будет хорошо.
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TOMSON
1651666048
Идея хорошая. Вопрос за что играть будут? Какие деньги на кону или как в кубке за бесплатно? Смотреть на дубли столько матчей совсем не хочется.
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portero
1651669903
Какие громкие словосочетания, при чем здесь ЛЧ ? пустобрехи, звиздаболы...
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сутулая собака и лисы
1651671712
испанский стыд.
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paracetamol
1651677109
Тогда трофей выиграл «Зенит»... И сейчас выиграет, кто бы сомневался?
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Garrincha58
1651678663
а смысл в чём какие привилегии будут победителю этой чашки Кубок страны не все команды воспринимают, а тут не пойми зачем получится хотели лучше, а всё как всегда
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