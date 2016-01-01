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Бикфалви: «Спартак» находится не на своем месте в таблице»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви дал комментарий перед матчем 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Про «Спартак» много говорить не нужно – это хорошая команда, даже если сейчас она находится не на своем месте в таблице. Будет хорошо, что на стадионе будет много наших фанатов. Уверен, что наших, а не «Спартака» – это для нас как футболистов очень приятно. Отдадим максимум, чтобы набрать три очка», – сказал Бикфалви.

  • Матч «Урал» – «Спартак» пройдет 7 мая в Екатеринбурге.
  • Начало – в 14:00 мск.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63115

    portero 15 минут назад

    В этом году на своём, а вот следующий год тоже будет на своём, но гораздо выше...

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