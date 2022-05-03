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  • Гендиректор «Зенита» – об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

Гендиректор «Зенита» – об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

3 мая 2022, 20:36
8

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о введении новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?

Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. «Зенит» преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!», – заявил Медведев.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Медведев Александр
Комментарии (8)
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portero
1651600410
Наши чинуши оторваны от жизни, "полубоги" херовы заворовались, зазвизделись, земля вокруг них вращается...
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lipatov32
1651601767
Да, да. У ВАС точно будет всё хорошо, мы не сомневаемся! А пиплу, рабсеянам, будет только хуже и хуже!!!
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Кузьмич на трибуне
1651604001
УЕФА сам себе подписал приговор. Надеюсь долго ждать не придётся. Уже следующий год ЛЧ будет выглядеть уныло. Топ клубы будут выходить из УЕФА и создавать свои турниры. Вот тогда все вспомнят дикую глупость-изоляцию России.
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mutabor0992
1651604197
Идиот!Это "вас" отцепили...Наш футбол(спорт) и так отставал в развитии...А теперь совсем потухнет.
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paracetamol
1651609683
Лишить их спонсорских контрактов на веки вечные!
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Spirit_78
1651610780
После того, что вытворили мировые и европейские футбольные чиновники, было бы здорово увидеть Суперлигу, попытка создания которой не так давно провалилась.
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Vitaga
1651656763
вот дурачина) следуя его логике - мы должны провозгласить себя Чемпионами Мира. всем технари ведь.
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