Гендиректор «Зенита» – об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

Идиот!Это "вас" отцепили...Наш футбол(спорт) и так отставал в развитии...А теперь совсем потухнет.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о введении новых санкций против российского футбола.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?
Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. «Зенит» преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!», – заявил Медведев.
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