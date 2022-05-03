Гендиректор «Зенита» – об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о введении новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?

Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. «Зенит» преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!», – заявил Медведев.

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