Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

Гендиректор «Зенита» – об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о введении новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?

Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. «Зенит» преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!», – заявил Медведев.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Зарема: «Лозунг «Спорт вне политики!» вспоминают, когда удобно. Его кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон» 3
Капелло – о санкциях УЕФА: «Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбола» 4
Рианчо – об отстранении России: «У легионеров пропадет желание играть в РПЛ» 3
Источник: «Спорт день за днем»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:36
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +3920

    mutabor0992 1 минуту назад

    Идиот!Это "вас" отцепили...Наш футбол(спорт) и так отставал в развитии...А теперь совсем потухнет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3793

    Кузьмич на трибуне 4 минуты назад

    УЕФА сам себе подписал приговор. Надеюсь долго ждать не придётся. Уже следующий год ЛЧ будет выглядеть уныло. Топ клубы будут выходить из УЕФА и создавать свои турниры. Вот тогда все вспомнят дикую глупость-изоляцию России.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +352

    lipatov32 42 минуты назад

    Да, да. У ВАС точно будет всё хорошо, мы не сомневаемся! А пиплу, рабсеянам, будет только хуже и хуже!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +128

    Феникс 28 51 минуту назад

    Ну у газпромовца Медведева все канеш хорошо будет.Икра, балычок, виски всегда в наличии.Это не как в среднестатической российской семье с кучой кредитов на шее.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63050

    portero 1 час назад

    Наши чинуши оторваны от жизни, "полубоги" херовы заворовались, зазвизделись, земля вокруг них вращается...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11