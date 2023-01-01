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Сутормин: «Надеюсь, что «Зенит» сможет выиграть РПЛ десять раз подряд»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о личных задачах в клубе из Петербурга

– Ты недавно продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года. Твоя цель на три ближайших сезона?

– Когда пришел домой после продления, сказал: «Ну все. Теперь задача – шесть чемпионств за шесть лет в «Зените». Главное – радовать болельщиков своей игрой и результатами. Будем делать все, чтобы и вторая, и даже третья звезда появились на гербе.

Надеюсь, через три года вы меня снова спросите про гегемонию, как у «Баварии», а я вам отвечу, что мы чувствуем себя так же уверенно и нам по зубам выиграть десять титулов подряд.

  • «Зенит» стал чемпионом России за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга в четвертый раз подряд выиграл РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6732

    nik55 13 минут назад

    перестань нюхать газ----крыша у тебя уже поехала

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