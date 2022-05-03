Главные новости дня. УЕФА продлил отстранение российских команд, Беленов выбыл на три месяца

Литвинов: «Возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

Семин: «Гегемонию «Зенита» может прервать мое возвращение. Это единственный вариант»

Агент: «У Окладникова есть предложения от всех клубов РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака»

Агент Языджи: «Летом Юсуф останется в ЦСКА»

УЕФА продлил отстранение клубов РПЛ от еврокубков, не допустил сборную России к участию в Лиге наций и отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028/32

«Категорическое несогласие с принятыми решениями»: РФС продолжит оспаривать санкции УЕФА в CAS

У Беленова диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена. Он пропустит не менее трех месяцев

Габулов после матча «Химки» – «Уфа» зашел в судейскую и эмоционально поговорил с арбитрами (Sport24)

РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», уступая 0:2 и не забив пенальти

Роналду второй раз подряд стал игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»