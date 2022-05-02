Вратарь «Уфы» Беленов пропустит не менее трех месяцев

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал примерные сроки восстановления голкипера Александра Беленова.
«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена.
Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», – сказал Газизов.
- Беленова травмировал защитник «Химок» Эльмир Набиуллин.
- Ему грозит 6-матчевая дисквалификация.
- Вратарь в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.
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Источник: ТАСС