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Вратарь «Уфы» Беленов пропустит не менее трех месяцев

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал примерные сроки восстановления голкипера Александра Беленова.

«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена.

Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», – сказал Газизов.

  • Беленова травмировал защитник «Химок» Эльмир Набиуллин.
  • Ему грозит 6-матчевая дисквалификация.
  • Вратарь в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4106

    PAREVG. 2 минуты назад

    Здоровья, и скорейшего восстановления!

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