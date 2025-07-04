Беленов объяснил, почему отказал «Спартаку» в 2024 году

38-летний вратарь Александр Беленов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».
«Мне обозначили, что я буду третьим. Зачем туда идти, если я хочу играть? Посидеть я могу и дома с женой.
Еще со времен Белгорода помню фразу своего старшего товарища: «Сань, зачем ты тренируешься?» – «Как это? Чтобы быть сильнее, лучше» – «Ты тренируешься, чтобы играть», – заявил Беленов.
- Переговоры были в 2024 году. В итоге «Спартак» подписал Александра Довбню.
- Беленов провел сезон в «Факеле», который вылетел из РПЛ.
Источник: Sport24