Роналду второй раз подряд стал игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали лучшего футболиста команды по итогам апреля.

Это нападающий Криштиану Роналду, который в минувшем месяце забил пять голов в трех матчах.

37-летний форвард получил 74% поддержки в голосовании, опередив Давида Де Хеа (21%) и Неманью Матича (5%).

Португалец отличился в играх с «Норвичем» (3 раза), «Арсеналом» (1) и «Челси» (1).

Ранее Роналду признавали игроком месяца в «МЮ» в сентябре, октябре и марте.

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