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    Нани оценил шансы Роналду сыграть на домашнем ЧМ-2030

    Бывший вингер «МЮ» и сборной Португалии Нани выразил уверенность, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет сыграть на чемпионате мира в 2030 году.

    «У меня нет сомнений! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме, быть стройным.

    Будем надеяться, что Криштиану все еще будет там и забьет голы!» – сказал Нани.

    • В момент проведения ЧМ-2030 Роналду будет 45 лет.
    • Турнир пройдет в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.
    • Сам 38-летний Нани объявил о завершении карьеры на прошлой неделе.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: A Bola

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    13.12.2024 13:35
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