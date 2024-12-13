Нани оценил шансы Роналду сыграть на домашнем ЧМ-2030

Бывший вингер «МЮ» и сборной Португалии Нани выразил уверенность, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет сыграть на чемпионате мира в 2030 году.

«У меня нет сомнений! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме, быть стройным.

Будем надеяться, что Криштиану все еще будет там и забьет голы!» – сказал Нани.

В момент проведения ЧМ-2030 Роналду будет 45 лет.

Турнир пройдет в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Сам 38-летний Нани объявил о завершении карьеры на прошлой неделе.

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