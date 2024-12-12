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    • Роналду отреагировал на выбор Саудовской Аравии хозяйкой ЧМ-2034

    Роналду отреагировал на выбор Саудовской Аравии хозяйкой ЧМ-2034

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с получением права провести чемпионат мира-2034.

    «Поздравляю всех моих друзей в Саудовской Аравии. Я знаю, как все вы гордитесь сегодня, и я уверен, что ЧМ-2034 станет историческим событием», – написал Роналду.

    • ФИФА в среду утвердила место проведения турнира.
    • Саудовская Аравия была единственным кандидатом на организацию чемпионата мира в 2034 году.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • ЧМ-2030 организуют Испания, Португалия и Марокко. При этом по одному матчу турнира проведут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X

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    12.12.2024 11:35
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