Роналду отреагировал на выбор Саудовской Аравии хозяйкой ЧМ-2034

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с получением права провести чемпионат мира-2034.

«Поздравляю всех моих друзей в Саудовской Аравии. Я знаю, как все вы гордитесь сегодня, и я уверен, что ЧМ-2034 станет историческим событием», – написал Роналду.

ФИФА в среду утвердила место проведения турнира.

Саудовская Аравия была единственным кандидатом на организацию чемпионата мира в 2034 году.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2030 организуют Испания, Португалия и Марокко. При этом по одному матчу турнира проведут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов