Литвинов: «Возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов допустил, что его команда в следующем сезоне станет чемпионом России.
– «Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?
– Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов.
Но я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.
- «Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.
- В этом сезоне команда занимает 10-е место после 27 туров.
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Источник: «Спорт-Экспресс»