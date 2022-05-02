Литвинов: «Возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов допустил, что его команда в следующем сезоне станет чемпионом России.

– «Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?

– Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов.

Но я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.

«Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.

В этом сезоне команда занимает 10-е место после 27 туров.

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