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Литвинов: «Возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов допустил, что его команда в следующем сезоне станет чемпионом России.

«Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?

– Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов.

Но я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.

  • «Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.
  • В этом сезоне команда занимает 10-е место после 27 туров.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии25
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    Рейтинг: +1112

    Taps 8 минут назад

    Вот придурок ...
    Ты в высшей лиге поди удержись.

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    Рейтинг: +1174

    Semargl18 32 минуты назад

    Нет... Нужны вливания капитальные а денег нет это раз. Нужно чтоб бомжи прекратили вливания это два. Нужно чтоб нашелся адекватный тренер который сможет построить команду что не делается за сезон это три. И чтоб ему дали поработать без зарем и другой херни четыре

    0
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    Рейтинг: +2521

    Play 48 минут назад

    Я болею за Спартак с 1998 года, такой паршивой безвольной игры даже не припомню. Было 10е место в 2003м, но там Червяк такую дичь творил, что лучше не вспоминать. 8е место в 2008м тоже был кошмар по игре, но там Черчесов со своей культурой паса команду мучил целый год. Сейчас тоже не всё гладко, но блин вы даже Рубин не смогли обыграть, который даже сборной инвалидов сейчас проиграет, какую гегемонию ты собрался прерывать? Гегемонию Уфы по самой паршивой игре в РПЛ вы только сможете прервать в следующем сезоне.

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    Рейтинг: +210

    Slavan62 53 минуты назад

    Хоть бы в ФНЛ не вышли. Вот там почти точно чемпионами станете

    0
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    Рейтинг: +10119

    Alekxei Z. 1 час назад

    Руслан , твоё дело повышать мастерство , стараться быть в основе ,а не языком молоть.

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    Рейтинг: +10119

    Alekxei Z. 1 час назад

    Гегемонию Зенита, на мой взгляд , может нарушить только 2-е причины.
    1-ая отъезд всех легионеров ( что возможно )
    2-ая потолок зарплат ( что не реально ).
    Безграничные возможности Газпрома , предполагают скупить всё и всех в стране, что только может бить по мячу.
    P.S. Есть и 3-ая - отстранение от власти питерских.
    Поживём- увидим !

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    Рейтинг: +2521

    Play > Alekxei Z. 1 час назад

    Легионеры отъедут это сто процентов, но практически безграничные возможности Зенита внутри чемпионата никуда не денутся. Проведут сверх агрессивную трансферную кампанию на внутреннем рынке. Есть интересные россияне в Крыльях, Ростове, Краснодаре, много где; Миранчук, Черышев просиживают штаны на скамейках в Европе. Помашут перед носом крупными контрактами, и один хрена наберут сильнейший состав в России и без легионеров.

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    Рейтинг: +10119

    Alekxei Z. > Play 46 минут назад

    Об этом я и говорил.
    Но без легионеров будет оооооочень сложно.
    В России практически нет игроков делавших разницу.
    "Интересные" - не значит сильные и стабильные.

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    Рейтинг: +14651

    ilichkadr > Play 37 минут назад

    Откуда такая уверенность, что легионеры отъедут это сто процентов?
    Ты бы от таких бабок отказался и поехал в условную Легию?
    P.S. Есть примеры, кто из сбежавших легов попал в серьёзный клуб?

    0
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    Рейтинг: +13702

    NewLife 1 час назад

    Почему провокаторы из синит-экспресса адресовали этот вопрос спартаковскому юнцу ? Надо у Дюкова и Газпрома спрашивать, только от них зависит, займет ли синит опять первое место.

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    Рейтинг: +14651

    ilichkadr > NewLife 27 минут назад

    Ну, а что спрашивать у Дюкова и Газпрома , если Миллер неоднократно говорил, что Зенит чемпион? Что касаемо "адресовали этот вопрос спартаковскому юнцу", то это уровень работы пресс-службы Спартака.
    Это Димона косяк.

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    Рейтинг: +4117

    sobaka120982 1 час назад

    Спартак прекратит гегемонию зенита ))))))) что он курит???

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    Рейтинг: +13702

    NewLife > sobaka120982 1 час назад

    Собачью шерсть.

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    Рейтинг: +15602

    Cleaner > sobaka120982 1 час назад

    Он вчера об штангу ударился...)

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    Рейтинг: +6887

    BarStep 1 час назад

    Молодец!
    Если не ставить перед собой высоких целей,
    то вообще не будет никаких результатов..

    P.S.
    Я всегда ЗА сильный Спартак
    Согласитесь, так будет намного интересней..

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    Рейтинг: +15602

    Cleaner > BarStep 1 час назад

    Трепло он с ДЕСЯТОГО места!...)))

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    Рейтинг: +2098

    B.G. > BarStep 1 час назад

    Поддерживаю. Я за сильный чемпионат, в общем целом!

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    Рейтинг: +14142

    Barmaleushka 1 час назад

    Ништяк отметил победу над "Крыльями" . По всему спектру "запрещёнки" прошёлся .

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