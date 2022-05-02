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  • Литвинов: «Возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

Литвинов: «Возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

2 мая 2022, 09:47
30

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов допустил, что его команда в следующем сезоне станет чемпионом России.

«Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?

– Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов.

Но я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию.

  • «Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.
  • В этом сезоне команда занимает 10-е место после 27 туров.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Литвинов Руслан
Комментарии (30)
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Artemka444
1651474684
Шутник однако,прям Петросян!!!
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vladik12
1651474858
Пока это смешно.
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BarStep
1651476324
Молодец! Если не ставить перед собой высоких целей, то вообще не будет никаких результатов.. P.S. Я всегда ЗА сильный Спартак Согласитесь, так будет намного интересней..
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sobaka120982
1651476553
Спартак прекратит гегемонию зенита ))))))) что он курит???
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Taps
1651481129
Вот придурок ... Ты в высшей лиге поди удержись.
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JTherry
1651482598
в создавшейся ситуации в мире Литвинов высказал лишь предположение, а не утверждение, в спорте - возможно все... о том, кто и как будет играть в следующем сезоне, увидим в следующем сезоне... В.Уткин, например, уже поздравил зенит с будущим чемпионством, поскольку такого бюджета и такого админресурса, как у "газовых", нет ни у кого...
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Spirit_78
1651482695
Не рановато ли пальцы раскидывать, товарищи красно-белые?
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paracetamol
1651482999
Урал обыграй, малохольный!
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portero
1651487789
всё может статься. будем смотреть что эти месяцы нам приготовят, ситуёвина совсем мутная....
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serglider
1651489050
Спартаку нужно определиться с руководством командой и тренерским штабом! Отсюда должно идти адекватное комплектование команды игроками, которые подходят под игровой стиль команды и отвечают физическому и техническому уровню игроков РПЛ. Вот из этого "материала" можно строить команду способную взять первенство РПЛ! Сегодня нужно признать, что команда справедливо занимает 10-е место, которое соответствует среднему уровню спартаковских игроков и ни какой тренер, хоть Гвардиола и Клоппом вместе, ничего не сможет тут сделать.)))
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