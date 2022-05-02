«Категорическое несогласие с принятыми решениями»: РФС продолжит оспаривать санкции УЕФА в CAS

Российский футбольный союз отреагировал на новые санкции со стороны УЕФА.
«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.
РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», – говорится в комментарии.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
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Источник: «Матч ТВ»