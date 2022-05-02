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  • «Категорическое несогласие с принятыми решениями»: РФС продолжит оспаривать санкции УЕФА в CAS

«Категорическое несогласие с принятыми решениями»: РФС продолжит оспаривать санкции УЕФА в CAS

2 мая 2022, 20:42
36

Российский футбольный союз отреагировал на новые санкции со стороны УЕФА.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.

РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», – говорится в комментарии.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (36)
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portero
1651513717
Озабоченность, несогласие и жопаотставление, в этом наши лживые чинуши. Типо очень много работают, но могут только воровать и отдыхать на госденьги....
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kostilio
1651515020
а толку?? надолго это все
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Январь 59
1651516140
Ну и зачем вам этот УЕФА? С американскими сателлитами в виде прибалтов, немцев, поляков, бельгийцев, голландцев. Кроме как плевать нам в лицо своим ядом они ничего больше не знают. Нужно уходить в Азиатскую лигу. И всех спонсоров из европейских турниров убирать. Европа привыкла играть в большой спорт засчет денег Газпрома.
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Кузьмич на трибуне
1651516585
Не вижу смысла состоять в европейских спортивных союзах. Пусть наши спортсмены соревнуются с Китаем, Индией, Кореей, Эмиратами. Да в Европе футбол сильнее чем в Азии, но и наш футбол не блещет высшим мастерством. Уйдём в Азию, и вслед за нами туда попрутся большие спортсмены, потому как в Европе не останется больших спонсоров. А без богатых спонсоров, не будет богатых клубов. И платить Холланду , Мбаппе, Де Брюйне платить по многу не смогут, а эти ребята бесплатно играть не любят.
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Ганнибал Лектор
1651516715
Надо уходить в Азию. Со временем Гейропу накроет финансовый кризис, и азиатский футбол с его баблом будет в разы привлекательнее
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ВетеR
1651516761
категорически ложили на ваше несогласие
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Фердя
1651516994
Надо им газ отключить!
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NewLife
1651517051
"Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото" В.С. Высоцкий
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BRO_football
1651517872
Да пофиг. Можете быть не согласными и завалить Спортивный арбитражный суд заявлениями, ситуацию это не изменит. Скажите спасибо сами знаете кому)))
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моэм
1651558459
РФС - это толстый боров , с заплывшими жиром мозгами и душой зайца ...отменили матч с Польшей - тут же принять команды Крыма в РФС.... что мешало например после исключения клубов тут же провести международный турнир с привлечением клубов Китая , Бразилии , Угугвая и.т.д. с хорошими призовыми... или сборных - этакий мини чемпионат Мира ? ...дать сразу понять , что на любой БЕЗЗАКОННЫЙ акт от УЕФА и ФИФА последует ответка ...так нет , наш боров , вместо дел , собирается СМЕЛО подавать заявления в КАС ...такое бездействие граничит с предательством ...может потому что в РФС и сидят предатели ?
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