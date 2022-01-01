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«Категорическое несогласие с принятыми решениями»: РФС продолжит оспаривать санкции УЕФА в CAS

Российский футбольный союз отреагировал на новые санкции со стороны УЕФА.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.

РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», – говорится в комментарии.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +2667

    nemolod 12 минут назад

    А судьи кто? Все те же,что и в УЕФА! Единственно,что реально можно попробовать-это обратиться к руководству ФИФА по поводу перехода РФ (ее сборной и клубов) в азиатскую футбольную организацию (РФ-это не только европейская,но и азиатская территориальное государство) !

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    Рейтинг: +72

    kostilio 15 минут назад

    а толку?? надолго это все

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    Рейтинг: +25

    Miru mir 23 минуты назад

    Хоть оспаривать, хоть обосраться -----положили УЕФА на РФС с прибором.И все знают почему.

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    Рейтинг: +1723

    mahan 30 минут назад

    Да не надо ничего оспаривать, отключить у них газ и сразу всё везде всех пустят. Задолбали уже все эти организации, за то у них лозунг спорт без политики и расизма. Вот они и показали своё лицо, что там всё зависит от политики и расизм против русских процветает.

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    Рейтинг: +10645

    alex1951 32 минуты назад

    ,,Оспаривать,, - в переводе с русского на европейскии ,,давать в лапу,,)))))

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    Рейтинг: +62927

    portero 37 минут назад

    Озабоченность, несогласие и жопаотставление, в этом наши лживые чинуши.
    Типо очень много работают, но могут только воровать и отдыхать на госденьги....

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