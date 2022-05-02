РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», уступая 0:2 и не забив пенальти

В 27-м туре чемпионата России тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» победителя не выявили – ничья 2:2.

К 30-й минуте нижегородцы вели в два мяча – отличились Кирилл Гоцук и Николай Калинский.

Туляки отыгрались благодаря голам Сергея Ткачева и Евгения Луценко. Джордже Деспотович на 66-й минуте не реализовал пенальти.

«Арсенал» остался на последнем месте в таблице РПЛ с 22 очками. «Нижний Новгород» набрал 29 баллов и отправил «Рубин» в зону стыков.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Нижний Новгород – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Гоцук, 18; 0:2 – Калинский, 30; 1:2 – Ткачев, 45+1; 2:2 – Луценко, 71.

Нереализованный пенальти: Деспотович, 66 – нет.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 84), Гулиев, Чаушич, Э. Кангва (Марков, 59), Костадинов, Деспотович (Луценко, 70).

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов (Горбунов, 68), Кравцов, Сулейманов (Милсон, 74), Эннин (Миладинович, 90).

Предупреждения: Сокол, 32; Чаушич, 89 – Сулейманов, 50; Гоцук, 79.

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