У Беленова диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена («Матч ТВ»)

Вратарь «Уфы» Александр Беленов выбыл до конца сезона из-за травмы обеих ног.
По информации «Матч ТВ», у 35-летнего футболиста диагностировали контузионный отек медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей правого колена, повреждение корня медиального мениска с параменисковой кистой в переднем отделе, повреждение заднего рога, частичное повреждение передней порции медиальной окольной связки левого колена, а также субтотальный разрыв дельтовидной связки левого голеностопного сустава и дисторсия малоберцово-таранной связки.
- Беленова травмировал защитник «Химок» Эльмир Набиуллин.
- Ему грозит 6-матчевая дисквалификация.
- Голкипер в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»