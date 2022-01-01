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У Беленова диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена («Матч ТВ»)

Вратарь «Уфы» Александр Беленов выбыл до конца сезона из-за травмы обеих ног.

По информации «Матч ТВ», у 35-летнего футболиста диагностировали контузионный отек медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей правого колена, повреждение корня медиального мениска с параменисковой кистой в переднем отделе, повреждение заднего рога, частичное повреждение передней порции медиальной окольной связки левого колена, а также субтотальный разрыв дельтовидной связки левого голеностопного сустава и дисторсия малоберцово-таранной связки.

  • Беленова травмировал защитник «Химок» Эльмир Набиуллин.
  • Ему грозит 6-матчевая дисквалификация.
  • Голкипер в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +211

    Slavan62 26 минут назад

    Костолом постарался.

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    Рейтинг: +62927

    portero 30 минут назад

    Ну его то ещё соберут, знакомые перечисления поломок....

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