2022 Сёмин - я прерву гегемонию Зенита!
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2024 Зенит вылетает в ФНЛ, Сёмин - мужик сказал, мужик сделал.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что его возвращение к работе может помешать «Зениту» в очередной раз стать чемпионом России.
– Что может прервать гегемонию «Зенита»?
– Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.
– Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?
– В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.
– Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?
– «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит будет хорошее продолжение, – сказал Семин
- Семин в сезоне-2017/18 выиграл РПЛ с «Локомотивом».
- После этого чемпионат выигрывал только «Зенит».
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