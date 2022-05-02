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  • Семин: «Гегемонию «Зенита» может прервать мое возвращение. Это единственный вариант»

Семин: «Гегемонию «Зенита» может прервать мое возвращение. Это единственный вариант»

2 мая 2022, 15:32
36

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что его возвращение к работе может помешать «Зениту» в очередной раз стать чемпионом России.

– Что может прервать гегемонию «Зенита»?

– Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

– Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?

– В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

– Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?

– «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит будет хорошее продолжение, – сказал Семин

  • Семин в сезоне-2017/18 выиграл РПЛ с «Локомотивом».
  • После этого чемпионат выигрывал только «Зенит».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (36)
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Беспонтий
1651496856
вернуться в рпл и богданыча заменить в зените славы тогда да гегемония прервётся на голубом глазу и в первом круге не зря патриарх две недели дифирамбы питеру задвигает
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RussiaChampion
1651497236
только с ЛОКО ему будет это под силу. При условии что офисные крысы мешать не будут деду.
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111ax
1651498156
это не гегемония зенита, это деградация РПЛ, результаты в еврокубках наглядное подтверждение, и так последние лет 7 уже
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Guinnesss
1651498790
Красавец, всё правильно говорит.
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сутулая собака и лисы
1651499875
2022 Сёмин - я прерву гегемонию Зенита! 2023 Сёмина назначают главным тренером Зенита. 2024 Зенит вылетает в ФНЛ, Сёмин - мужик сказал, мужик сделал.
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хав_бек
1651500230
Палыч - красавчик-оптимист! )) Заслуживает уважения!
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Enter2006
1651501132
В Палыча - ВЕРЮ! В немцев - нет.
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Красногорск_Фан
1651501578
Юрий Палыч. Возвращайтесь. Дело не в месте про которое потом и не помнят . вы душа и совесть команды
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slavа0508
1651501881
Локомотив это Палыч . Палыч это Локо .....все самые большие успехи у Локо с Палычем . у Палыча главные победы с Локо ...Палыч и Локо одно целое ....
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VVM1964
1651502317
Правильно Палыча в Локо , Романцева в Спартак , а Газаева в ЦСКА )))
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