Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

Семин: «Гегемонию «Зенита» может прервать мое возвращение. Это единственный вариант»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что его возвращение к работе может помешать «Зениту» в очередной раз стать чемпионом России.

– Что может прервать гегемонию «Зенита»?

– Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

– Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?

– В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

– Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?

– «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит будет хорошее продолжение, – сказал Семин

  • Семин в сезоне-2017/18 выиграл РПЛ с «Локомотивом».
  • После этого чемпионат выигрывал только «Зенит».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Аршавин: «Я рад, что гегемония «Зенита» есть. «Бавария» и «Ювентус» – хороший пример для клуба» 4
Сергеев – 8-й футболист в истории, выигравший РПЛ, ФНЛ и ПФЛ 4
Аршавин: «Для «Зенита» было бы здорово отправить принципиального соперника в стыки , но «Спартак» будет против» 38
Источник: «Спорт день за днем»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:32
Комментарии17
...
  • ...
    Рейтинг: +848

    сутулая собака и лисы 5 минут назад

    2022 Сёмин - я прерву гегемонию Зенита!
    2023 Сёмина назначают главным тренером Зенита.
    2024 Зенит вылетает в ФНЛ, Сёмин - мужик сказал, мужик сделал.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7773

    piligrim1986 6 минут назад

    давай Палыч в Спартак))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4733

    ySS 13 минут назад

    Не знал, что Палыча бабла, как у гаспрома)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24536

    vladimir-7 16 минут назад

    Палыч, нужно забыть перспективы работы тренером, лучше бери удочки, купи
    водочки и закусочки не забудь, да иди на речку или подмосковный пруд и можешь
    наслаждаться природой в своё удовольствие.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +318

    Guinnesss > vladimir-7 9 минут назад

    Это одинаковым с лица надо их сматывать)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +318

    Guinnesss 23 минуты назад

    Красавец, всё правильно говорит.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +590

    111ax 34 минуты назад

    это не гегемония зенита, это деградация РПЛ, результаты в еврокубках наглядное подтверждение, и так последние лет 7 уже

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +68

    RussiaChampion 49 минут назад

    только с ЛОКО ему будет это под силу. При условии что офисные крысы мешать не будут деду.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1824

    Беспонтий 56 минут назад

    вернуться в рпл и богданыча заменить в зените славы
    тогда да
    гегемония прервётся
    на голубом глазу и в первом круге

    не зря патриарх две недели дифирамбы питеру задвигает

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2784

    Enter2006 > Беспонтий 45 минут назад

    какой патриарх? Гундяев? Да он и в Бога не верит, олигарх бункерного со свечками, со своим частным самолетом и кортежем. Для "рабов Божьих" ссать в уши поставленный

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2784

    Enter2006 1 час назад

    Юрий Викторович, сделайте это! И пинками под зад выкиньте всех этих бестолковых немцев с легендарного клуба!!!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2784

    Enter2006 > Беспонтий 53 минуты назад

    В прошлом - полузащитник. В настоящем - хороший и умный человек.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1824

    Беспонтий > Enter2006 52 минуты назад

    ху из
    юрий викторович?

    никогда не пользуйтесь сносками бомбы
    палыч он или шпалыч

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2784

    Enter2006 > Беспонтий 51 минуту назад

    Ну это не отменяет что он грамотный человек? Может реально немецкое гнездо разворошит.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13579

    Skull_Boy 1 час назад

    Видели уже в Ростове

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11