Семин: «Гегемонию «Зенита» может прервать мое возвращение. Это единственный вариант»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что его возвращение к работе может помешать «Зениту» в очередной раз стать чемпионом России.

– Что может прервать гегемонию «Зенита»?

– Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

– Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?

– В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

– Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?

– «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит будет хорошее продолжение, – сказал Семин

Семин в сезоне-2017/18 выиграл РПЛ с «Локомотивом».

После этого чемпионат выигрывал только «Зенит».

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