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Агент: «У Окладникова есть предложения от всех клубов РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

– Предложения есть. Из Премьер-лиги их много. Почти от всех команд, кроме «Зенита» и «Спартака». Но мы не торопимся. Надо доиграть сезон и смотреть, кто будет тренерами. Андрею всего 22 года, ему нужно получать больше игрового времени, это важно.

– Значит, есть предложения от «Динамо», ЦСКА и «Локомотива»?

– С кем-то встречаться – не значит жениться. Аукцион тоже устраивать не собираемся. В «Локомотив» вообще нет смысла идти. У них и так хорошее нападение, а сейчас взяли еще черногорца.

Мы же тоже не вещь, чтобы просто так продаваться. Надо идти туда, где будешь играть. Кто хочет быть шестым-седьмым нападающим? Конкуренцию никто не отменял, но, когда клуб берет игрока за большие деньги, понятно, что ставить будут его.

Так что мы никуда не бегаем. В идеале – попробовать с «Енисеем» выйти в РПЛ. У Андрея контракт действует еще год.

  • Окладников забил 15 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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