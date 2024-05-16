На игрока «Енисея» составили протокол о мелком хулиганстве

На защитника «Енисея» Владимира Хозина, ставшего участником драки на базе отдыха в Красноярске, составили административный протокол за мелкое хулиганство.
«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Хозин и еще двое футболистов клуба Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха «Зеленка». По данным источника, один из отдыхающих, с которыми у футболистов случился конфликт, получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.
Хозин также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений.
- 34-летний Хозин провел в этом сезоне 23 матча в Первой лиге, забил 2 гола.
- Он играл в РПЛ за «Ростов», «Крылья Советов», «Аланию» и «Урал».