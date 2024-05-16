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    • На игрока «Енисея» составили протокол о мелком хулиганстве

    На игрока «Енисея» составили протокол о мелком хулиганстве

    На защитника «Енисея» Владимира Хозина, ставшего участником драки на базе отдыха в Красноярске, составили административный протокол за мелкое хулиганство.

    «Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Хозин и еще двое футболистов клуба Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха «Зеленка». По данным источника, один из отдыхающих, с которыми у футболистов случился конфликт, получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.

    Хозин также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    Алексей-Ул-google
    1715852414
    Енисей-Шминисей! Ничего интересного в стране. Только драки и драки. Хоккея не хватает.
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